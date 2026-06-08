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Poll | Door afschaffen niet-gecontracteerde kunnen verzekeraars passende zorg afdwingen

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Minister Hermans wil een einde maken aan niet-gecontracteerde zorg. Dat betekent dat zorgverzekeraars nog meer kunnen sturen op welke behandelingen vergoed worden. Het maakt de verzekeraar nog machtiger. Een goede zaak?

Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil een einde maken aan niet-gecontracteerde zorg. De minister wil zo voorkomen dat zorgorganisaties zich specialiseren in zorg voor patiënten met een lichte zorgvraag, niet regionaal samenwerken of zich onttrekken aan de nacht- en weekenddiensten. Ook zou op die manier voorkomen worden dat er niet-passende, lees overbodige zorg, door zorgverzekeraars wordt vergoed. 

Kortom, om de beweging naar passende zorg te maken, is het noodzakelijk om niet-gecontracteerde zorg af te schaffen. Het geeft de verzekeraars de middelen om hierop te gaan sturen. Dat is een goede zaak, of toch niet? 

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