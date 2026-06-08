Poll | Door afschaffen niet-gecontracteerde kunnen verzekeraars passende zorg afdwingen

Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil een einde maken aan niet-gecontracteerde zorg. De minister wil zo voorkomen dat zorgorganisaties zich specialiseren in zorg voor patiënten met een lichte zorgvraag, niet regionaal samenwerken of zich onttrekken aan de nacht- en weekenddiensten. Ook zou op die manier voorkomen worden dat er niet-passende, lees overbodige zorg, door zorgverzekeraars wordt vergoed.
Kortom, om de beweging naar passende zorg te maken, is het noodzakelijk om niet-gecontracteerde zorg af te schaffen. Het geeft de verzekeraars de middelen om hierop te gaan sturen. Dat is een goede zaak, of toch niet?