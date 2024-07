Ongeveer 1 procent van alle computers die op Microsoft draaien werd afgelopen week getroffen door de storing in de dienstverlening van het cybersecurity-bedrijf Crowdstrike. Meteen waren de gevolgen voelbaar, ook in de Nederlandse zorgsector. Zo kwamen Treant, Slingeland en Nij Smellinghe in de problemen. Eerder dit jaar stak een storing na een update bij verwijsplatform ZorgDomein zorgorganisaties een stok in de wielen.