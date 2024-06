Positief resultaat van 7,1 miljoen voor Rivas Zorggroep

Het afgelopen jaar werd duidelijk dat er meer geld nodig is om de zorg van Rivas toekomstbestendig te maken. Halverwege 2023 is het interne project Rivas Financieel Gezond gestart. Afgelopen januari kondigde de organisatie een reorganisatie aan.

Initiatieven

Binnen het interne project zijn medewerkers uitgedaagd om met initiatieven te komen om kosten te besparen. Daarnaast is bekeken op welke vlakken er nog meer bespaard en efficiënter gewerkt kan worden.

Verder is de organisatiestructuur aangepast, zodat er meer slagvaardigheid komt in de organisatie én de zorg beter op de ontwikkelingen in het zorglandschap aangepast kan worden. En ten derde wordt een intensieve samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis onderzocht.

Bestuurder Michiel van Roozendaal: “Door de verschillende initiatieven van Rivas Financieel Gezond hebben we 2023 met een positief resultaat afgesloten. Hierdoor kunnen we nu de investeringen doen die we al langere tijd voor ons uit hebben moeten schuiven. Maar we hebben structureel extra geld nodig om te kunnen blijven investeren, zodat we ook in de toekomst zorg kunnen blijven leveren.”

Bestuurder Mariëlle Bartholomeus: “We hebben ondanks alle pittige uitdagingen, in 2023 mooie prestaties neergezet. We hebben onder meer grote stappen gezet op het gebied van digitalisering van de zorg, met name binnen de poliklinieken en beeldzorg in de wijkverpleging. Het Beatrixziekenhuis haalde opnieuw een hoge score in het onderzoek ‘Beste ziekenhuizen en klinieken’ van Elsevier Weekblad. En daarnaast zijn we gestart met Informele Zorg en hebben we twee nieuwe zorgvormen gelanceerd: Welzijn op Consult en Verzorgd & Prettig Thuis.”

Integrale financiering

Rivas heeft het afgelopen jaar ook buiten de organisatie aandacht gevraagd voor de uitdagingen in de zorg die zij signaleren. Zo heeft Rivas bijvoorbeeld bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland en de zorgverzekeraars gepleit voor integrale financiering en één (regio) cao voor alle zorgmedewerkers. En dat deden zij ook tijdens bezoeken van Koning Willem Alexander, Conny Helder en Kim Putters.

De focus voor 2024 ligt op de Rivas IZA-aanvraag. Daarnaast werkt Rivas mee aan meerdere IZA-initiatieven in de regio.