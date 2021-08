PostNL start met bezorging zelftesten

Interessant voor u

Nieuws Door overstroming getroffen kindcentrum verhuist tijdelijk naar Brunssum Kindcentrum Adelante in Houthem verhuist tijdelijk naar Brunssum omdat het pand zo zwaar beschadigd is door de overstromingen vorige maand dat het niet gebruikt kan worden voor onderwijs en revalidatie. De herstelwerkzaamheden zullen nog geruime tijd in beslag nemen, aldus Adelante. Lees verder

Nieuws Friese apothekers willen pilot voor uitbreiding van vaccinatierol Apothekers in Friesland willen hun rol uitbreiden bij een mogelijke vervolgvaccinatie in de strijd tegen corona. De Friese Apothekersorganisatie onderzoekt of een pilot in de noordelijke provincie mogelijk is. Lees verder

Nieuws Geboortegolf door corona: sinds maart 4500 meer baby’s De coronacrisis zorgt voor een sterke stijging van het aantal geboortes. Sinds maart worden elke maand gemiddeld 1100 baby’s meer geboren dan vorig jaar: een toename met acht procent. Het afgelopen kwartaal werden de meeste baby’s geboren sinds 2010. Lees verder

Nieuws Sterkste toename covidpatiënten op IC’s in drie weken Op de intensive cares in ziekenhuizen liggen woensdag 212 coronapatiënten, veertien meer dan dinsdag. Dat is de grootste toename in drie weken, geven cijfers van het LCPS aan. Lees verder