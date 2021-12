Principeakkoord over nieuwe cao medewerkers zelfstandige klinieken

In de afspraken staat verder de invoering van betaald aanvullend geboorteverlof (90 procent van het feitelijke salaris) voor partners van jonge moeders en de invoering van een vitaliteitsregeling voor de ouder wordende medewerkers.

Pensioenopbouw

Met de vitaliteitsregeling kunnen medewerkers met een dienstverband van gemiddeld 25 uur per week of meer vanaf 36 maanden voor hun AOW-gerechtigde leeftijd 80 procent van hun dienstverband gaan werken. De werkgever betaalt in dat geval het salaris voor 90 procent door en de pensioenopbouw kan naar keuze van de medewerker voor 100 procent worden voortgezet.

Groene banen

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het streven naar duurzame bedrijfsvoering en ‘groene banen’, een thuiswerkvergoeding voor de medewerkers van zelfstandige klinieken die een thuiswerkbeleid hebben en de introductie in de cao van ‘Het Goede Gesprek’ tussen manager en medewerker in plaats van het vrij klassieke beoordelingsformulier dat nu nog onderdeel uitmaakt van de cao ZKN.