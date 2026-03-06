Privésituatie belangrijkste reden voor zorgmedewerker om te vertrekken

De privésituatie is de belangrijkste reden voor zorg- en welzijnsmedewerkers om hun organisatie te verlaten. Dat blijkt uit het landelijke uitstroomonderzoek over 2025 van RegioPlus, uitgevoerd door NetProve.

Vooral de combinatie van werk en mantelzorg weegt steeds zwaarder mee in het besluit om op te zeggen.

​Het onderzoek is gebaseerd op de cijfers van 17.429 respondenten bij 205 organisaties.

Invloed

​Hoewel sommige privéredenen, zoals verhuizingen, onvermijdbaar zijn, benadrukt het rapport dat werkgevers wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op het behoud van personeel. Het verlenen van mantelzorg is een cruciale factor geworden.

Door de voortschrijdende vergrijzing in zowel de samenleving als onder zorgprofessionals, wordt de balans tussen werk en zorgtaken een steeds urgenter thema. Volgens RegioPlus kan passend werkgeversbeleid helpen om dit vertrek te verminderen.

Hoge werkdruk

​Naast privéredenen blijft een hoge werkdruk een knelpunt. Het staat stevig in de top vijf van vertrekredenen en werd vaker genoemd dan een jaar eerder. Er zijn echter duidelijke verschillen tussen generaties:

Voor werkenden onder de 35 jaar is gebrek aan ontwikkelmogelijkheden de voornaamste reden om elders te gaan kijken. Boven de 35 jaar is de privésituatie de doorslaggevende factor voor vertrek ​Ondanks de uitstroom is er een lichtpuntje voor de sector: van de 14 procent die de zorg- en welzijnssector volledig verlaat, geeft 65 procent aan in de toekomst een terugkeer te overwegen.