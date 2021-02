PvdA richt met meldpunt de pijlen op eigen risico in zorg

Op www.nualdoorjouweigenrisico.nl kunnen mensen hun verhaal delen met Van Bruggen, de nummer 18 op de kieslijst van de PvdA. De website richt zich tot mensen die bijvoorbeeld chronisch ziek zijn, medicijnen nodig hebben en onder controle van het ziekenhuis staan.

“We doen dit omdat er alleen al 5,4 miljoen mensen in Nederland zijn die jaarlijks met een chronische aandoening bij de huisarts komen”, zegt Van Bruggen. “Veel van hen moeten een groot deel of hun hele eigen risico ieder jaar betalen vanwege medicijnkosten of ziekenhuisbezoek. Voor die groep mensen is het eigen risico dus geen prikkel om goed na te denken of ze wel zorg nodig hebben, maar simpelweg een boete op ziek zijn. Als kandidaat voor de Tweede Kamer namens de PvdA wil ik dat dat stopt: in ons verkiezingsprogramma schaffen we daarom het verplichte en vrijwillige eigen risico af.”

Komende week lanceert Van Bruggen het meldpunt onder andere met een stickeractie. “Door heel Nederland plakken we stickers in de buurt van ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en apotheken om aandacht te vragen voor het meldpunt.”