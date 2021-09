Qualicor Europe-certificaat voor Treant Zorggroep

De drie ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal hebben de accreditatie van Qualicor Europe (voorheen: Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg, kortweg NIAZ) behaald. Dit betekent dat Treant werkt aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van hun zorg

Trots

Ellen Joan van Vliet van Qualicor Europe reikte het behaalde certificaat afgelopen woensdagmiddag officieel uit aan bestuurslid Refik Kaplan, in het bijzijn van zijn collega’s. “We hebben ons samen tot doel gesteld het keurmerk te behalen en dat is ons gelukt, ook nog eens midden in de coronapandemie. Met passie, inzet en professionaliteit komen we tot betere resultaten en tegelijkertijd meer werkplezier. Hiermee zorgen we voor een nog hogere kwaliteit van zorg voor al onze patiënten”, aldus de bestuurder.

Dialysecentrum

Ook het Dialysecentrum Emmen (DCE) kreeg hetcertificaat van Qualicor Europe. Deze afdeling werd losstaand van Treant Ziekenhuiszorg ge-audit. Dit gebeurde overigens voor de laatste keer: in het vervolg wordt dialyse opgenomen in de Treant-brede ziekenhuis-audit.