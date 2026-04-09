Rechter: beslag op zorgvilla blijft

Vastgoedbedrijf Teza staat voorlopig in zijn recht met de beslaglegging op de villa van zorginstelling De Beuk Staete in Dedemsvaart. Dat heeft de kortgedingrechter in Zwolle bepaald, zo meldt dagblad De Stentor.

Teza wil zorgvilla De Beuk Staete kopen, maar de eigenaar van de villa en de directeur van het zorgbedrijf – moeder en dochter – hebben daar voorwaarden voor gesteld en de suggestie gewerkt dat ze helemaal niet meer zouden willen verkopen. In eerste instantie zouden ze het zorgbedrijf willen verhuizen naar Koekange, nu zouden ze overwegen om daar een tweede vestiging te openen.

Onder toezicht

Dat laatste is opmerkelijk, omdat De Beuk Staete onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staat. De zorgaanbieder mag geen nieuwe cliënten aannemen, zolang de zorg niet verbetert.

In De Beuk Staete wonen nu zestien mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Teza wil het pand in Dedemsvaart kopen om er een woonplek voor ex-verslaafden van te maken.

De eigenaar van de villa wil deze pas overdragen als de zorgorganisatie een vergunning heeft om in Koekange aan de slag te gaan, maar die vergunning is er nog niet. Teza probeerde daarom begin dit jaar de overdracht van de villa via een kort geding af te dwingen. Dat mislukte. Er loopt nu een bodemprocedure. Intussen mag van de rechter het beslag in stand blijven, aldus De Stentor.