Rechter: jeugdzorg hoeft niet binnen eigen gemeente

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft woensdag bekendgemaakt dat het passend is als een gemeente een aanbod doet voor jeugdhulp op honderd kilometer afstand. De ouders wilden zorg voor hun 14-jarige zoon in de gemeente Katwijk.

De rechter heeft de vordering van zijn ouders om uiterlijk op 1 augustus 2020 te voorzien in een passend en kwalitatief toereikend zorgaanbod in de regio Katwijk, afgewezen. Dat geldt ook voor de vordering uiterlijk 1 januari 2021 te voorzien in een duurzame, kleinschalige vervolgplek binnen de gemeente Katwijk.

Hoenderloo groep

De jongen is autistisch en heeft een gedragsstoornis. Tot voor kort verbleef hij bij De Hoenderloo Groep. Na de sluiting hiervan vorige week is een vervolgplek op een Intensieve Kleinschalige Behandelgroep in De Glind (gemeente Barneveld) aangeboden. Volgens de ouders is deze plek niet passend, vooral vanwege de afstand: 100 kilometer.

De ouders stellen dat zij daardoor onvoldoende bij de behandeling betrokken worden. Hulpverleners adviseren volgens de ouders ook dat hun zoon op een locatie in de buurt wordt behandeld. Maar volgens de rechter biedt Katwijk “passende jeugdhulp”. Hoewel het “zeker wenselijk is” dat een jeugdige zoveel mogelijk binnen de regio zorg krijgt, verplicht de Jeugdwet dat B&W niet.

Mogelijkheden beperkt

Dat komt omdat de mogelijkheden voor een behandeling beperkt kunnen zijn. Zeker als het – zoals hier – gaat om zeer gespecialiseerde zorg. B&W onderzoekt of het mogelijk is om voor deze jongen alsnog passende zorg in de regio te creëren en heeft daarvoor een procesbegeleider aangesteld. B&W komt onder de huidige omstandigheden zijn verplichtingen in voldoende mate na, meent de rechtbank.