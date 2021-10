RegioPlus: Relatief weinig zorgmedewerkers verlaten sector

Relatief weinig zorgmedewerkers verlaten de sector Zorg en Welzijn. Tussen 1 oktober en 31 maart stroomde 9 procent van de medewerkers uit naar een andere sector. In alle andere sectoren in Nederland was dit percentage gemiddeld 18,3 procent. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd .

Alleen in het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten is de uitstroom lager dan in de zorg, blijkt uit de cijfers van het CBS. Het hoogste is de uitstroom in de horeca (43,4 procent), bij de sector verhuur en overige zakelijke diensten (37,8 procent) en in de cultuur, sport en recreatie (31,3 procent). Verder blijkt ook dat het percentage uitstromers in Zorg en Welzijn al jaren in een licht dalende trend zit. In het eerste kwartaal van 2016 bedroeg de uitstroom nog 11,5 procent.

Niet-cliëntgebonden medewerker

RegioPlus meldt op basis van eigen onderzoek dat het grootste gedeelte (78 procent) van de cliëntgebonden werknemers in Zorg en Welzijn die hun werkgever verlaten, daarna wel in de sector blijft werken. Juist niet-cliëntgebonden medewerkers verlaten relatief veel de zorg. Van de vertrekkende verpleegkundigen bleef bijvoorbeeld ruim 85 procent actief binnen de sector.

Meer dan tien jaar werkervaring

Van de cliëntgebonden medewerkers in Zorg en Welzijn die wisselen van baan doet 64 procent dat in de eerste vijf jaar van hun dienstverband, zo blijkt uit het uitstroomonderzoek. Slechts 11 procent van de baanwisselaars heeft in totaal minder dan twee jaar werkervaring in de sector Zorg en Welzijn en 50 procent heeft meer dan tien jaar werkervaring.

Reden om te vertrekken

Belangrijkste reden om te vertrekken is het gebrek aan loopbaanmogelijkheden. Dit wordt door één op de vijf vertrekkende medewerkers genoemd. Ook wordt ook een gebrek aan uitdaging in de werkzaamheden genoemd als reden om weg te gaan.