Reinier van Arkel wil zorg verplaatsen naar Jeroen Bosch Ziekenhuis

Zorgorganisatie Reinier van Arkel wil een deel van de geestelijke gezondheidszorg verhuizen naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Volgens de Gelderlander is er nog geen akkoord gesloten, maar al wel een vergunning aangevraagd voor een verbouwing.

Het gaat om geestelijke gezondheidszorg voor meerderjarige cliënten, die nu nog wordt verleend in Zorgpark Voorburg in Vught. Om die naar het Jeroen Bosch te verplaatsen, is een verbouwing nodig in het deel van het ziekenhuis waar Reinier van Arkel al zit.

2028 klaar

Volgens de Gelderlander is daarvoor alvast een vergunning aangevraagd, hoewel een akkoord tussen beide zorgorganisaties nog niet definitief gesloten is. Als alles doorgaat, zou medio 2028 de verbouwing klaar zijn.

De plannen zouden passen bij de regionale samenwerking, waarin het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Reinier van Arkel samen met dertien andere organisaties optrekken. De verhuizing van de zorg zou tevens de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid ten goede komen.