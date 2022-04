Resultaat Meander MC vorig jaar gehalveerd

Het resultaat van Meander MC in Amersfoort is vorig jaar meer dan gehalveerd: van 7,2 miljoen naar 3 miljoen euro. Belangrijkste oorzaak is dat de compensatie voor de coronazorg “beperkter is geweest ten opzichte van 2020”.

Meander MC is voor zover bekend het eerste ziekenhuis dat de resultaten over het afgelopen boekjaar heeft gedeponeerd. De omzet bleef vorig jaar met 375 miljoen euro nagenoeg gelijk, maar het resultaat draagt de sporen van de coronapandemie.

Wat het resultaat volgens een woordvoerder van Meander MC ook heeft gedrukt is een grote investering in een nieuw oncologisch centrum. Dat is vorig jaar in gebruik genomen. “Hiermee zijn extra kosten gemaakt”, aldus de woordvoerder.

Dure geneesmiddelen

Bovendien hebben de opnieuw sterk gestegen kosten voor dure geneesmiddelen het resultaat beïnvloed. Het ziekenhuis gaf daaraan vorig jaar 6 miljoen euro meer uit. Het betreft hier bijna geheel oncologische medicatie.

Het ziekenhuis laat weten dat het voor 2021 geen beroep doet op de hardheidsclausule, een onderdeel van de continuïteitsregeling. Mocht Meander MC teveel omzetcompensatie hebben ontvangen, dan zou het geld terug moeten betalen aan de zorgverzekeraars. De raad van bestuur schrijft echter in de jaarrekening dat het “geen verrekeningen verwacht”. Daarom is er geen vordering of verplichting opgenomen.

De hoofdlocatie van Meander is Amersfoort, maar het ziekenhuis heeft vestigingen in Harderwijk, Bunschoten, Barneveld, Baarn, Nijkerk en Leusden.