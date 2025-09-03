Revalidatie-artsen lanceren grootste open benchmark van de zorgsector

Revalidatie-organisaties hebben een benchmark gelanceerd waarin revalidatiecentra en revalidatie-afdelingen direct inzicht in elkaars behandelinzet voor specifieke groepen patiënten. De aanbieders worden met naam vermeld en bijna iedereen doet mee.

Volgens Revalidatie Nederland is de revalidatie daarmee de eerste in de zorgsector. Meer dan 85 procent van de sector voor medisch-specialistische revalidatie krijgt inzicht in elkaars behandelinzet. Daarmee is het de grootste open benchmark van de zorg in Nederland.

Passende zorg

De benchmark moet de kwaliteit van de zorg verhogen en efficiënt gebruik van personeel en middelen versterken. De open benchmark is onderdeel van het Revalidatieregister, een initiatief van Revalidatie Nederland ondersteund door de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen. Revalidatie Nederland organiseert ook spiegelgesprekken. De toevoeging van de open benchmark aan het Revalidatieregister moet bijdragen aan passende zorg in de sector.

Deelname aan de open benchmark is een wederkerig besluit: alleen deelnemers die toestemming hebben gegeven om hun data te delen, zien de behandeldata van anderen.

Leren

Een voorbeeld van wat revalidatie-organisaties nu kunnen zien is hoeveel uur fysiotherapie, ergotherapie of logopedie wordt ingezet voor een behandeling van mensen met hersenletsel en op welk moment in het behandeltraject. Zo weten de revalidatie-artsen snel van welk revalidatiecentrum of ziekenhuis ze iets kunnen leren, en wie ze kunnen bellen om verbeterpunten te achterhalen.