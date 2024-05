Revant ontvangt gouden certificaat milieuthermometer zorg

Revant medisch specialistische revalidatie heeft voor haar locatie Reigerbos in Goes het gouden certificaat behaald van Milieuthermometer Zorg. Revalidatiecentrum Breda, Lindenhof in Goes en De Wielingen in Terneuzen hebben opnieuw het niveau zilver behaald.

De certificaten worden uitgereikt door Milieu Platform Zorgsector (MPZ). MPZ is de branchevereniging van intramurale zorginstellingen voor duurzaamheid. Het gouden certificaat vraagt duurzaam bouwen en transparantie in verslaglegging. Dit niveau is gekoppeld aan het officiële nationale keurmerk milieukeur.

Green Team

Het duurzaamheidsbeleid van Revant omvat de thema’s duurzaam inkopen en duurzame zorg, waarbinnen nog veel winst te behalen is. Ook zijn er aanvullende beleidsstukken geschreven, zoals het duurzaam mobiliteitsbeleid en het beleid duurzaam bouwen. Deze geven richting aan de duurzaamheidsambities van Revant.

Binnen de organisatie is het ‘green team’ opgericht. Het team heeft als doel om initiatieven te ontwikkelen, richting te geven aan de eerdergenoemde beleidsstukken en aandacht te vragen voor duurzaamheid. Zo organiseerde het team meerdere ‘Waste labs’ voor meer bewustwording bij medewerkers; samen met afvalpartner Renewi Nederland, Green Team leden en een aantal vrijwilligers werden daarin de afvalstromen gesorteerd van de locaties. Hierdoor werd er inzicht verkregen in afvalstromen en -scheiding binnen de organisatie.

Toekomst

Voor de komende jaren heeft Revant vijf thema’s op het gebied van duurzaamheid vastgesteld. Een daarvan is een jaarlijkse CO2-vermindering van drie procent. Uiteindelijk is de uitstoot in 2050 daardoor nul. Ook in het inkoopbeleid komen de ambities terug, zoals de overstap naar elektrische bedrijfsauto’s.

Op de planning staan daarnaast het jaarlijks verminderen van het energieverbruik met een vast percentage, minder gebruik van reinigingsmiddelen zonder milieukeurmerk en het verminderen van de hoeveelheid afval. Verder wordt veel aandacht besteed aan informatieverstrekking en kennisdeling op het gebied van duurzaam werken.