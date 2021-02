1779 besmettingen, Britse variant verspreidt zich minder snel

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn tussen maandag- en dinsdagochtend 1779 meldingen binnengekomen over positieve coronatesten. Het instituut liet eerder al weten dat de cijfers tot en met woensdag een vertekend beeld geven, omdat zondag de teststraten in het hele land dicht waren vanwege het barre winterweer. Maandag bleven er ook nog een aantal gesloten.

De GGD’en moesten zondag ongeveer 20.000 afspraken afzeggen. Die worden verplaatst naar andere dagen. Aan de andere kant is het denkbaar dat sommige mensen ook nu nog niet naar de teststraat gaan vanwege kou, sneeuw en gladheid.

Nieuwe gevallen

Het RIVM noteerde maandag 2273 nieuwe gevallen. Dat aantal kwam dus uitsluitend uit resultaten van coronatesten die voor zondag waren afgenomen. Laboratoria waren zondag wel gewoon open om de afgenomen monsters te analyseren.

Bij het gezondheidsinstituut zijn 85 meldingen van aan corona gerelateerde sterfgevallen binnengekomen. Van alle gemeenten noteerde Amsterdam de meeste positieve testresultaten: 99. In Rotterdam waren het er 52, in Eindhoven 47, in Tilburg 46 en in Den Haag 36.

Britse mutatie

Naar verhouding gaat het steeds vaker om de Britse variant, maar die versie van het virus verspreidt zich wel minder snel dan voorheen. Het zogeheten reproductiegetal van de Britse variant is gedaald van 1,28 naar 1,13. Dat betekent dat honderd mensen met de Britse variant gemiddeld 113 anderen aansteken.

Het reproductiegetal van de oude varianten zakte van 0,86 naar 0,80. Daarmee daalde het reproductiegetal van de totale uitbraak van 0,97 naar 0,91. “De extra maatregelen van de afgelopen maanden hebben hun vruchten afgeworpen”, concludeert het RIVM. (ANP/Skipr)