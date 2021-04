RIVM onderzoekt gevolgen corona op lange duur

Het RIVM wil onderzoek doen onder duizend tot tweeduizend mensen. Er zullen ook niet-besmette mensen om medewerking worden gevraagd in een zogenoemde controlegroep.

Er zal worden gelet op tal van klachten, zoals vermoeidheid en benauwdheid, maar ook het verlies van geur en smaak. Het is van belang om vast te stellen in welke mate en hoe lang die klachten aanhouden en hoeveel mensen er vermoedelijk mee te maken hebben of krijgen.

Veel mensen die ziek zijn geworden door het virus klagen over een moeizaam herstel. (ANP)