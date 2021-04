RIVM: vaccinstudie VS positief, maar geen reden voor versoepeling

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) reageert verheugd op een Amerikaanse studie waarin wordt geconstateerd dat onder zorgmedewerkers die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus nauwelijks nog besmettingen worden vastgesteld. “Dat is goed nieuws en in lijn der verwachting. Deze signalen hebben we ook gezien in andere studies, maar er is wel meer onderzoek nodig”, zegt een woordvoerster van het RIVM.

In een onderzoek van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) werden 3950 zorgmedewerkers die waren gevaccineerd met de vaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna nog wekelijks getest op corona.

Besmetting voorkomen

Een vaccin biedt geen 100 procent zekerheid, bleek nog eens. Er kwamen nog wel besmettingen voor, maar het risico daarop lag 90 procent lager na twee prikken. Dat is belangrijk, omdat tot nu toe niet helemaal zeker is of vaccinatie alleen voorkomt dat mensen echt ziek worden door het coronavirus, of ook de besmetting zelf kan voorkomen. Het CDC-onderzoek duidt op dat laatste. En wie niet besmet raakt, kan het virus ook niet verder doorgeven.

Niet versoepelen

“De studie is nog te beperkt om te constateren dat geen transmissie meer mogelijk is”, zegt de RIVM-woordvoerder. Het RIVM is dan ook nog niet van plan om op basis hiervan richtlijnen te versoepelen. Mensen die zijn gevaccineerd, moeten zich nog steeds aan de voorzorgsmaatregelen houden.

“Vaccinatie beschermt jou tegen ziekte door corona, maar we weten nog niet of iemand die gevaccineerd is toch het virus kan verspreiden”, meldt de website van het instituut al langere tijd. Dat blijft vooralsnog dus zo.

Optimistisch

CDC-chef Rochelle Walensky toonde zich tegenover MSNBC wel optimistisch over de resultaten van haar instituut: “Onze gegevens wijzen erop dat gevaccineerde mensen het virus niet bij zich dragen en niet ziek worden. En dat is niet alleen zo in klinische onderzoeken, maar het blijkt ook zo te zijn in de echte wereld.” Ook het RIVM vindt dat een sterk punt uit het onderzoek.

Israël

Onderzoek in Israël naar het Pfizer/BioNTech-vaccin wees enkele weken geleden al in dezelfde richting. In Nederland loopt momenteel geen specifiek onderzoek naar de vraag of vaccinatie alleen de ziekte covid-19 in de meeste gevallen voorkomt, of ook de kans dat iemand het virus bij zich draagt in dezelfde mate verkleint.

Studies in Nederland

Het RIVM wijst erop dat in bron- en contactonderzoek wel de vraag wordt gesteld of iemand het vaccin heeft gekregen. Dat biedt wellicht mogelijkheden om studies op te zetten. Wie zich via internet aanmeldt voor een coronatest, krijgt momenteel niet de vraag of hij of zij is gevaccineerd. (ANP)