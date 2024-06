Rotterdam gaat 30 miljoen besparen op zorg

De zorgvraag in Rotterdam is zo groot dat de gemeente het niet meer aankan. De zorgkosten zijn explosief gestegen en er is een groot tekort aan personeel. Ronald Buijt, zorgwethouder van Rotterdam (Leefbaar Rotterdam), waarschuwt dat het zorgstelsel onhoudbaar, onbetaalbaar en onuitvoerbaar is geworden en gaat besparen, vertelt hij aan Rijnmond.