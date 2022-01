Rotterdam: kwart minder ziekteverzuim in zorg tegen 2025

Deze afspraken zijn vastgelegd in een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). Uit arbeidsmarktprognoses blijkt dat de komende jaren de zorgvraag met 15 procent groeit. “Tel daar de arbeidsmarkt krapte bij op en we hebben een groot probleem”, zegt Christa Stut, programmamanager bij deRotterdamseZorg. “Het is dus van cruciaal belang dat we zorgen dat de uitstroom van professionals uit deze sector niet toeneemt. Daarnaast is actie nodig om ook anders te gaan werken, waardoor we minder afhankelijk worden van de inzet van schaarse professionals.”

Individuele invulling

In totaal hebben 36 zorg- en onderwijsinstellingen, de gemeente Rotterdam en Zorgkantoor het plan ondertekend. De komende maanden richten de organisaties zich op de individuele invulling van het plan in een zogeheten DAAD.