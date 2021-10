Ruim 1600 positieve tests: gemiddelde loopt opnieuw op

Voor de derde dag op rij zijn er ruim 1600 positieve coronatests geregistreerd. Dat is meer dan vorige week maandag, en daardoor stijgt het weekgemiddelde naar het hoogste niveau in anderhalve week tijd. Het is de vierde dag op rij dat dit gemiddelde toeneemt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen zondagochtend en maandagochtend 1648 meldingen van positieve tests. Voor de vierde dag op rij zijn er ruim 1600 positieve tests geregistreerd. Vorige week maandag meldde het RIVM minder dan 1400 positieve tests, net als de maandag daarvoor.

Sterfgevallen

In de afgelopen zeven dagen zijn 11.838 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 1691 per dag, het hoogste niveau sinds 24 september. Het aantal sterfgevallen steeg met twee. Dat wil niet zeggen dat deze beide personen afgelopen dag zijn gestorven. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, duurt het soms even voordat dit is geregistreerd. Sterfgevallen tijdens het weekeinde worden vaak in de loop van maandag doorgegeven en zijn dan terug te zien in de cijfers van dinsdag.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM dertig sterfgevallen, gemiddeld iets meer dan vier per dag. Dat is vergelijkbaar met het niveau van de voorgaande dagen. (ANP)