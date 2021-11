Ruim 400 patiënten met corona op IC’s

Interessant voor u

Nieuws Gelre Ziekenhuizen: situatie ‘alarmerend’ door coronadrukte Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen heeft woensdagavond alarm geslagen, omdat de situatie in beide ziekenhuizen "zeer kritisch" is geworden door een enorme stijging van het aantal covid-patiënten de afgelopen dagen. Lees verder

Nieuws Stormloop op testen legt GGD-systeem plat Het is momenteel niet mogelijk om online een afspraak voor een coronatest te maken. De site coronatest.nl kampt met een storing, laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland weten. Lees verder

Nieuws ETZ onderstreept belang locatie Waalwijk Patiënten kunnen ook de komende jaren in locatie ETZ Waalwijk terecht voor poliklinische en niet-complexe zorg, eenvoudige diagnostiek en chronische vervolgzorg. De raad van bestuur van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) volgt hiermee het advies op van een interne werkgroep die in een notitie heeft vastgelegd welke zorg in Waalwijk geboden moet worden. “Sluiten van locatie ETZ Waalwijk is nooit overwogen”, benadrukt ETZ-bestuurder Gerard van Berlo. Lees verder

Nieuws Nieuw record aantal coronabesmettingen Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 20.829 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is het hoogste aantal ooit. Op dinsdag waren er iets meer dan 20.000 positieve tests. Lees verder