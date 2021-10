Ruim 44 procent meer coronagevallen vergeleken met vorige week

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 25.751 nieuwe positieve tests. Dat is ruim 44 procent meer dan vorige week, toen het ging om 17.832 nieuwe coronagevallen in zeven dagen.

De GGD’en testten vorige week meer dan 198.000 mensen, van wie bijna 24.000 mensen een positieve uitslag kregen. Omgerekend 12 procent testte dus positief, tegenover 10,3 procent een week eerder. “De toename in het aantal positieve coronatesten lijkt samen te hangen met de versoepelingen van ruim drie weken geleden, in combinatie met het seizoenseffect”, aldus het RIVM.

Ziekenhuisbezetting

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal licht toegenomen met zeven. In totaal liggen dinsdag 617 mensen met Covid-19 in een ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen liggen nu 465 coronapatiënten, een meer dan maandag. Op de intensive cares worden er dinsdag 152 verzorgd, zes meer dan een dag eerder.

Steeds meer ziekenhuizen melden wel dat ze operaties moeten afzeggen of dat dreigen te moeten doen. In specifieke regio’s zoals rond de biblebelt is de druk hoog. (ANP)