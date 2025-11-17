Ruim 600 zorgorganisaties gaan samen voor duurzamer voedselaanbod

Zes landelijke organisaties – waaronder brancheverenigingen VGN, ActiZ en de Nederlandse ggz – zetten in op gezonder en klimaatvriendelijker eten in de langdurige zorg. Ze willen onder meer de verspilling omlaag brengen.

Het is de eerste keer dat de drie brancheverenigingen in de langdurige zorg op deze manier de krachten bundelen. Ze werken samen met kennispartners Greendish, Stichting Alliantie Voeding in de Zorg en Stichting Eten+Welzijn. Het project Versnelling Voedseltransitie Langdurige Zorg gaat eind deze maand van start en loopt tot eind volgend jaar. Het ministerie van VWS financiert het gezamenlijke initiatief.

Het project biedt onder meer een lerend netwerk, diverse werkgroepen en pilots. De inzet is een gezonder voedselaanbod met minder verspilling en impact op het klimaat in ruim zeshonderd zorgorganisaties. Zo willen ze aansluiten bij de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. De komende periode worden eerst de “kansen en uitdagingen” bij de organisaties opgehaald.

Essentieel

“Voeding is een essentieel onderdeel van goede zorg,” zegt Anne Schraagen, senior beleidsadviseur van VGN. “Met dit project versnellen we de omslag naar een gezonder en duurzamer voedselaanbod in de langdurige zorg. Zo versterken we de vitaliteit van cliënten en de toekomstbestendigheid van de hele zorgsector.”