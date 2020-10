Ruime meerderheid Senaat steunt wet over app CoronaMelder

In een hoofdelijke stemming gaven 51 senatoren hun steun aan de wet, 19 senatoren (van Forum voor Democratie, PVV, Partij voor de Dieren en fractie-Otten) stemden tegen. Begin september stemde een meerderheid van de Tweede Kamer al voor. De ‘Tijdelijke wet notificatieapplicatie Covid-19’ vormt de juridisch grondslag voor de app. Ook staat er een antimisbruikbepaling in de wet om te waarborgen dat gebruik van de app altijd vrijwillig gebeurt.

10 oktober landelijke uitrol

“Mooi dat het gebruik van CoronaMelder door beide Kamers wordt omarmd”, reageert minister De Jonge verheugd. “We moeten alles op alles zetten om verspreiding van het virus de kop in te drukken. De app kan daarin een belangrijke rol spelen, hoog tijd om die nu ook in Nederland te gaan inzetten.” Hij kondigde aan dat de app vanaf zaterdag 10 oktober landelijk wordt ingezet.

Doorontwikkelen

De Eerste Kamer nam unaniem een SP-motie aan over de toegankelijkheid van de app. Gebruikers moeten de Coronamelder nu downloaden via de Apple App Store of Google Play Store. De senaat wil dat het kabinet nog andere mogelijkheden onderzoekt zodat gebruikers de app ook los van deze twee bedrijven kunnen gebruiken.

Campagne

Momenteel hebben 1,3 miljoen Nederlanders de Coronamelder al geïnstalleerd. Om dat aantal verder op te schroeven, komt er een campagne om de applicatie onder de aandacht te brengen. De app houdt via bluetooth anoniem bij wie de gebruiker in nabijheid is geweest. Als iemand vervolgens positief op het coronavirus wordt getest, wordt een notificatiesysteem in werking gesteld.