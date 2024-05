Ruth Peetoom: ‘Integrale aanpak verward gedrag nodig’

De Nederlandse ggz pleit voor een brede aanpak van de problematiek rond verwarde personen. “Onbegrepen gedrag is een maatschappelijk probleem van ons allemaal. Als we dat als samenleving niet goed oppakken, wordt het een veiligheidsvraagstuk,” zegt voorzitter Ruth Peetoom.

Peetoom benadrukt kort voor het rondetafelgesprek donderdag in de Tweede Kamer het belang van die samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid: “Soms is de expertise van de politie cruciaal, maar liever richten we de samenleving zo in dat we ons op tijd kunnen ontfermen over mensen. Met bestaanszekerheid, maatschappelijke ondersteuning, en waar nodig verschillende vormen van zorg.”

Betere opvang nodig

Peetoom roept de politiek op om mensen met langdurig ontregeld gedrag beter op te vangen. “Door meer inzet van bemoeizorg en maatschappelijke ondersteuning. Maar ook door ruimte te creëren waar mensen langdurig kunnen verblijven. We vragen de politiek een langetermijnvisie te ontwikkelen voor de aanpak van onbegrepen gedrag. Naast integraal werken, zal de politiek armoede, bestaansonzekerheid en complexe regelgeving moeten aanpakken”, aldus Peetoom.

Volgens de Nederlandse ggz waren er in de periode 2017-2021 886.600 meldingen bij de politie gerelateerd aan onbegrepen gedrag. “Het gaat om een diverse groep mensen met uiteenlopende problemen, van psychiatrische problematiek tot eenzaamheid, schulden en middelengebruik,” licht Peetoom toe.

Meldingen over zorgmijders

Bij twee derde van de meldingen gaat het om mensen die zorg mijden of nog niet in beeld zijn bij het wijkteam of maatschappelijke instanties. Een derde is bekend bij een ggz-organisatie. De politie heeft aangegeven niet de capaciteit te hebben om de meldingen over verward gedrag op te vangen.

Peetoom toont veel begrip voor deze situatie: “De politie heeft de instrumenten en expertise om vooral bij onveiligheid op te treden. Bij onbegrepen gedrag ontstaan soms gevaarlijke situaties. Daar heeft de politie echt een taak, maar zij kunnen deze uitdaging niet alleen aan,” zegt Peetoom.

Een van de speerpunten is volgens de Nederlandse ggz een verbetering van de vroegsignalering in de wijk. Ook om escalatie te voorkomen. Peetoom benadrukt het belang van de rol van wijkagenten, wijkteams, wijkverpleegkundigen en bemoeizorgteams. Ook wijst ze op het belang van passende huisvesting voor mensen met onbegrepen gedrag.