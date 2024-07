RvS schiet gaten in wetsvoorstel integere bedrijfsvoering

De afdeling advisering van de Raad van State (RvS) spreekt zich kritisch uit over het wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz). Onduidelijk is waarom de wet eigenlijk nodig is. De regering moet dit beter uitleggen. Lukt dat niet, dan adviseert de afdeling om van het wetsvoorstel af te zien.