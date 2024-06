Dijkstra: Geen betrouwbare cijfers over winstuitkeringen Co-Med

Er zijn geen eerste aanwijzingen dat Co-Med over 2022 en 2023 winst heeft uitgekeerd aan de aandeelhouder, maar de cijfers hierover zijn onbetrouwbaar. De jaarrekeningen over 2022 en 2023 van de keten zijn beiden niet gecontroleerd door een accountant, schrijft demissionair minister Pia Dijkstra.

Verder heeft Co-Med op dit moment geen verplichting tot het deponeren van een jaarverantwoording in verband met de pauzeknop zoals ingesteld door de minister van VWS. Die pauzeknop geldt voor een groep aanbieders uit de eerste lijn en gaat ook op voor Co-Med. Er geldt geen verbod op winstuitkering in de huisartsenzorg. Dat Co-Med is vormgegeven in een bv, maakt winstuitkering mogelijk.

Zorgkwaliteit

Om in de toekomst ook voorwaarden te kunnen stellen aan winstuitkeringen, verwijst de minister naar het wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz). Dit voorstel schrijft onder meer voor dat de kwaliteit van zorg niet ter discussie mag staan als een organisatie winst uitkeert.

Terwijl de beschikbaarheid van huisartsenzorg vanuit de locaties van Co-Med te wensen overliet, bleek in de keten in 2022 en 2023 een voor de zorg zeer winstgevende organisatie. In 2023 maakte de keten 1,9 miljoen euro winst. Dit is 60 procent hoger dan de 1,2 miljoen euro van een jaar eerder. Financieel is het bedrijf dan ook solide.

Toezichthouders

VWS wil leren van de situatie bij Co-Med en een van de vragen die daarvoor wordt opgeworpen is of het toezichtinstrumentarium nog voldoende is. Zo is onder meer voorgesteld om het mogelijk te maken voor toezichthouders om overnames tegen te houden wanneer er vragen zijn over de kwaliteit van de overnemende partij.

Overdragen dossiers

Ondertussen heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een bevel opgelegd om patiëntendossiers over te dragen aan de vervangende huisartsen. Dit doet de keten onvoldoende. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties waarin de nieuwe huisartsen bijvoorbeeld niet weten welke medicijnen patiënten gebruiken.

Co-Med zegt dat de keten wil helpen, maar dat dit onmogelijk wordt gemaakt door de zorgverzekeraars. “Waardoor Co-Med als het ware niet meer kan functioneren en machteloos moet toezien hoe de zorg voor haar patiënten volledig vastloopt”.