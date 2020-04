Saltro bundelt krachten met Unilabs

Diagnostisch kenniscentrum Saltro gaat haar krachten bundelen met Unilabs, een van de grootste diagnostische bedrijven in Europa. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stemde in met deze voorgenomen samenwerking. Eerder verleende de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) al goedkeuring.

“In de marges van de hectiek pakken we ook de ‘normale’ zaken weer op en blikken we voorzichtig vooruit”, meldt het bedrijf in een persbericht. “Doel van de krachtenbundeling is het waarborgen van de continuïteit en het genereren van een impuls aan de vernieuwing van de diagnostiek ten behoeve van de optimale ondersteuning van zorgprofessionals en particulieren bij belangrijke beslissingen over gezondheid en zorg.”

Corona

Saltro biedt samen met de GGD regio Utrecht en het UMC Utrecht een testfaciliteit voor coronadiagnostiek voor zorgprofessionals. Het bedrijf vindt integrale coronadiagnostiek ‘onmisbaar’ in de eerstelijn, om zorgmedewerkers te diagnostiseren en patiëntengroepen beter te scheiden.