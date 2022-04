Samen Beslissen start nieuw campagneoffensief

Samen Beslissen staat vanaf volgende week maandag nogmaals in de schijnwerpers. Op tv, radio en social media wordt aandacht besteed aan het belang van gedeelde besluitvorming in de spreekkamer.

Gedeelde besluitvorming beoogt meer betrokkenheid van patiënten bij een behandelkeuze, het beter nakomen van afspraken en minder zorgkosten. “Helaas is Samen Beslissen in de zorg nu nog te weinig ‘samen’”, stelt de Samen Beslissen campagne. Zo worstelt minstens een kwart van de patiënten, vaak mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, met samen beslissen. Zorgverleners op hun beurt overschatten de mate waarin zij samen beslissen.

Bewustwordingscampagne

Om samen beslissen in de spreekkamer te boosten, startte afgelopen najaar een Samen Beslissen campagne. “Deze is de afgelopen 7 maanden uitgegroeid van een bewustwordingscampagne voor zorggebruikers en zorgverleners naar een landelijke beweging.” Zo stond kon de campagne in september op 15 zorgpartners rekenen. Sinds de campagne zijn nieuwe partners uit andere zorgbranches aangehaakt, waaronder de geboorte-, tandartsen- en geestelijke gezondheidszorg.

Vanaf 18 april start een nieuw campagneoffensief om samen beslissen verder op de kaart te zetten.

Leestip: ‘Samen Beslissen toolkit blijkt makkelijk in te zetten en tijdbesparend’