Samenwerking om leefstijlinterventies per 2025 te integreren in reguliere zorg

De zogeheten Coalitie Leefstijl in de Zorg wordt gecoördineerd door TNO. Inhoudelijk wordt de coalitie georganiseerd samen met Patiëntenfederatie Nederland, NFU en vereniging Arts & Leefstijl. ZonMw start een onafhankelijk onderzoeksprogramma dat aansluit bij de missie van de Coalitie. De komende periode sluiten andere partijen aan als deelnemer, meldt TNO.

Middelen VWS

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat VWS vanaf 2023 middelen beschikbaar stelt voor een brede leefstijlcoalitie met als doel implementatie van leefstijl in de gezondheidszorg. “We willen een gezonde leefstijl integraal onderdeel maken van de reguliere zorg”, aldus minister Kuipers. “Dat vraagt om een inspanning van patiënten, artsen en wetenschappers. Van patiënten om het belang van leefstijl te omarmen en gewoontes te veranderen, van artsen om te adviseren over leefstijl en goede keuzes te ondersteunen, en van wetenschappers om onderzoek op dit gebied aan te jagen en uitkomsten actief te delen met de praktijk, zodat behandelingen up-to-date blijven. Zo dragen alle partijen bij aan een betere behandeling, snellere genezing en meer regie bij de patiënt.”