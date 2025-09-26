Skipr

Samenwerkingsverband Siméa vernieuwt bestuur

,

Het bestuur van Stichting Siméa, de landelijke samenwerkingsorganisatie van Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid, heeft per 1 september een vernieuwde samenstelling.

Remmelt Vetkamp, voorzitter van de raad van bestuur van Koninklijke Kentalis, volgt Hermien Hendrikx op als voorzitter van Siméa. Hendrikx nam afgelopen 1 augustus afscheid als voorzitter van de raad van bestuur van Auris. Haar opvolger bij Auris, Korrie Louwes, is toegetreden als nieuw bestuurslid.

Verder bestaat het bestuur uit Natasja Kroon, bestuurder VierTaal, en Hedzer Schotsman, bestuurder Vitus Zuid. “Samen geven zij koers aan de gezamenlijke ambitie om inclusief onderwijs in Nederland te versterken”, aldus de organisatie.

De vier organisaties binnen Siméa zetten zich in voor ruim 17.000 leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), die doof of slechthorend zijn, een beperking hebben in horen en zien of communicatief meervoudig beperkt zijn.

Personalia

