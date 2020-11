Sanare Zorg & Welzijn verandert van bestuurder en eigenaar

Onder Sanare Zorg & Welzijn vallen de zorgorganisaties Sanare Thuiszorg, actief in de gemeente Zuidplas en regio Gouda, Vivere Verzorgd Wonen, een kleinschalig woonvorm die wordt geëxploiteerd in Moordrecht, en Aandacht van Sanare, dat persoonlijke begeleiding, dagbesteding, logeren en mantelzorgondersteuning verzorgt in Moordrecht.

Zelfsturend

Wendy Hopmans is Sanare Zorg & Welzijn in 1999 gestart. Zij blijft ook in toekomst haar ervaring en expertise inzetten als adviseur en coach bij (zorg)organisaties die hun maatschappelijke impact willen vergroten. Hopmans: “Sanare Zorg & Welzijn is in 21 jaar gegroeid tot een volwassen zorgorganisatie. Inmiddels is Sanare een zelfsturende organisatie waarin mijn eigen rol geminimaliseerd is. Dit heeft mij uiteindelijk doen besluiten op zoek te gaan naar een nieuwe eigenaar waarmee Sanare de volgende fase ingaat.”

Klantgericht

Ingrid Bergstein, voorheen bestuurder en aandeelhouder van een in de zorg gespecialiseerd werving- en selectiebureau, zal met hart en ziel de organisatie gaan leiden. “Het leiden van een zorgorganisatie die vooroploopt op het gebied van klantgerichtheid is een lang gekoesterde wens. Verder bouwen op het stevige fundament dat door mijn voorganger is gelegd en bijdragen aan het welzijn van mensen die kwetsbaar zijn, hand in hand met de persoonlijke ontwikkeling en geluk van medewerkers, is mijn persoonlijke missie.”