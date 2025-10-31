Sander Terphuis bestuurslid voor ZonMw

Sander Terphuis is per 15 oktober benoemd tot bestuurslid van ZonMw. Zijn aandachtsgebied is ervaringsdeskundigheid en participatie.

Hij is de opvolger van Sander Hilberink, die eind vorig jaar afscheid nam van het bestuur.

Vanaf zijn geboorte is hij slechtziend. Door zijn visuele beperking is hij zich zeer bewust van het belang van een toegankelijke en inclusieve samenleving, waarin iedereen op gelijke voet volwaardig kan meedoen.

Politiek vluchteling

Terphuis is in Iran geboren en kwam op 18-jarige leeftijd als politiek vluchteling naar Nederland. Momenteel is hij werkzaam als senior adviseur bij de hoofddirectie personeelszaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Eerder was Terphuis voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Verder nam hij deel aan de ZonMw Commissie Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten