Ongeveer 97 procent van de Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen het coronavirus. Dat heeft bloedbank Sanquin gemeten in de meest recente studies. De meeste van die antistoffen zijn opgewekt door vaccinatie. Mensen die zijn gevaccineerd én een keer zijn besmet met het coronavirus hadden de meeste antistoffen.

Infectie

Mensen boven de 60 jaar hadden minder antistoffen dan mensen beneden de 40. Zeker bij de leeftijdsgroepen die AstraZeneca of Janssen kregen, zijn minder antistoffen gemeten in december. Jongeren van 18 tot en met 24 jaar hebben vaker een infectie meegemaakt dan de andere leeftijdsgroepen. Bloedbank Sanquin deed tot september 2021 onderzoek naar de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus en deed weer een meting van antistoffen bij donors in december. (ANP)