Scholen Lelystad vrezen onrust door wegvallen jeugdzorgaanbieders

​De rust in de klaslokalen van Lelystad staat onder druk door grote onzekerheid in de jeugdzorg. Meerdere grote zorgaanbieders stoppen per 1 juli met hun dienstverlening, wat leidt tot angst voor lange wachtlijsten en afgebroken behandeltrajecten.

Het Bestuurlijk Onderwijs Overleg Lelystad (BOOL) heeft in een brandbrief aan de gemeente gewaarschuwd voor de gevolgen, meldt Omroep Flevoland.

Spanningen

Volgens BOOL-bestuurder Marga van Amerongen vertaalt de onzekerheid bij leerlingen zich direct in spanningen op school. Aanbieders zoals het Therapeutisch Centrum GGZ en Dokter Bosman vertrekken omdat zij de nieuwe contractvoorwaarden van de gemeente onacceptabel vinden.

​Ouders vrezen dat hun kinderen opnieuw moeten beginnen bij onbekende aanbieders van buiten de stad. De scholenkoepel roept de gemeente op tot betere samenwerking. Sinds de komst van de organisatie Jeugd Lelystad (JEL) ervaart het onderwijs grote barrières bij het verkrijgen van de juiste hulp voor leerlingen.