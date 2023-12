Schouderprotheses plaatsen met AR in Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei is het eerste ziekenhuis van Nederland dat meewerkt aan onderzoek naar het gebruik van Augmented Reality (AR) bij het plaatsen van schouderprotheses. De opererend orthopedisch chirurg opereert daarbij met behulp van een bril waarmee een digitaal AR-beeld van het schoudergewricht op de schouder van de patiënt wordt geprojecteerd.

De inzet van AR vraagt om een andere voorbereiding voor de operatie. “Zoals vaak met innovatie verwacht ik dat het in het begin meer tijd kost, maar dat het ons daarna veel tijd oplevert”, zegt orthopedisch chirurg Alexander Poublon.

AR-beeld

Tijdens de operatie draagt de opererend chirurg een bril waarmee hij het AR-beeld kan zien. Poublon: “Met deze AR-bril kan ik ter plekke het hele schoudergewricht ‘zien’, omdat het geprojecteerd wordt op de schouder van de patiënt. Omdat we maar een kleine opening willen en kunnen maken zien we normaal maar een kleine stukje van de schouder. Dat betekent dat ik tijdens de operatie volledig moet uitgaan van de voorbereidingen en het beeld van de CT-scan die vooraf is gemaakt. Met AR kan ik nog beter de positie van de prothese bepalen waardoor de plaatsing nauwkeuriger wordt.”

Innovatie

De afgelopen twintig jaar is er al enorm veel veranderd op het gebied van schouderprothesiologie. Sinds ongeveer tien jaar werken specialisten met navigatie en 3D-planning. “De resultaten zijn daarmee ook sterk verbeterd: 90 procent van de patiënten heeft na de operatie geen of minder pijn en kan de dagelijkse handelingen weer goed uitvoeren. Mogelijk kan Augmented Reality deze resultaten nog verder verbeteren.”

Pilotstudie

De pilotstudie vindt plaats in drie Nederlandse ziekenhuizen. De operaties worden uitgevoerd door orthopedisch chirurgen die veel ervaring hebben met het plaatsen van de specifieke prothese die voor het onderzoek gebruikt wordt. Poulon opereert in december en januari drie keer met behulp van AR.