SER: Bespaar op administratiekosten jeugdzorg en betrek kinderen bij besluiten

De jeugdzorg kan geld besparen door minder uit te geven aan zaken als administratie, stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies aan informateur Mariëtte Hamer. Zo’n 29 procent van de budgetten gaat op aan zogeheten coördinatiekosten in plaats van zorg. Volgens de SER is een deel hiervan vermijdbaar.

Zo zouden hoge administratieve lasten kunnen worden vermeden door de inkoop te centraliseren. Gemeenten of regio’s kopen nu elk op hun eigen manier zorg in en die zorg wordt ook op verschillende manieren georganiseerd. “Dit leidt tot een verder oplopende werkdruk en tenslotte ook uitstroom uit de sector”, volgens de SER.

Uniforme landelijke normen, kaders en kwaliteitseisen zouden helpen om ervoor te zorgen dat er meer duidelijkheid is over wat de rollen en taken van alle betrokken partijen zijn. Volgens de SER kampt de jeugdzorg met een financieel tekort van zo’n 1,5 miljard euro per jaar, wat betekent dat twee op de drie gemeenten te weinig geld hebben.

Ook vindt de raad dat kinderen en hun ouders meer betrokken moeten worden bij de verbetering van de jeugdzorg. “Wanneer ouders én jeugdigen meebeslissen, heeft dit een positieve invloed op de uitkomst van zorg of behandeling”, schrijft de SER. Eerder deze week stelden FNV Zorg & Welzijn en Stichting Beroepseer een soortgelijk advies aan de Tweede Kamer op. De SER doet in totaal tien aanbevelingen om de uitvoering van de jeugdzorg te verbeteren. (Skipr/ANP)