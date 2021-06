Signaalwaarde corona nu 7 op 100.000

Signaalwaarde

De signaalwaarde staat op 7 besmettingen per 100.000 inwoners. Omgerekend naar heel Nederland betekent dit dat er ongeveer 1222 mensen in een etmaal positief worden getest. Die limiet was in juni vastgesteld, na de eerste golf en voordat de tweede golf zou beginnen. Als er veel besmettingen zijn, kan dat leiden tot veel ziekenhuisopnames. De zorg raakt dan overbelast en veel mensen zullen dan sterven. Om dat te voorkomen en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zou de overheid misschien strengere maatregelen moeten nemen. Dat gebeurde dan ook: in oktober besloot het kabinet tot een gedeeltelijke lockdown en half december volgde een harde lockdown.

Winter

De laatste keer dat Nederland onder de signaalwaarde bleef, was op 13 september. Daarna verspreidde het virus zich snel. De corona-uitbraak bereikte eind december het hoogste punt. Op 20 december werden bijna 13.000 positieve tests in een etmaal gemeld. Omgerekend zijn dat bijna 75 gevallen op elke 100.000 mensen. Ook daarna bleef het aantal besmettingen hoog. Zelfs in februari, toen alle teststraten dichtgingen vanwege extreem winterweer, bleef Nederland boven de signaalwaarde. Dat kwam door de binnenkomende uitslagen van de tests van de dagen ervoor.

Piek

De laatste piek was begin mei, toen er gemiddeld zo’n 43 op de 100.000 mensen positief testten. Sindsdien verliest het coronavirus rap terrein, dankzij vaccinaties en het warmere weer. In de afgelopen zeven dagen waren er gemiddeld 14 positieve tests per 100.000 Nederlanders. Nu het aantal besmettingen daalt, hoeven er steeds minder mensen in de ziekenhuizen te worden opgenomen. De verpleegafdelingen en intensive cares lopen snel leeg, waardoor artsen en verpleegkundigen ruimte krijgen om meer voor anderen te zorgen. Daarom kunnen de coronaregels worden versoepeld. De eerste beperkingen zijn al opgeheven.

Risiconiveau

Ook de risiconiveaus kunnen binnenkort misschien omlaag. Nederland heeft vier alarmniveau’s en op dit moment zitten 23 van de 25 veiligheidsregio’s op het hoogste niveau, Zeer Ernstig. Sommige hebben die status al sinds oktober. Alleen Zaanstreek-Waterland en Gooi en Vechtstreek zitten een stapje lager, op Ernstig.

Zorgelijk

Op basis van het aantal nieuwe gevallen voldoen niet alleen Zaanstreek-Waterland en Gooi en Vechtstreek, maar ook twaalf andere regio’s aan een van de voorwaarden om zelfs nog een stapje te zakken. Zij zouden misschien naar het een na laagste niveau, Zorgelijk, kunnen gaan. In een week tijd hebben zij minder dan 100 positieve tests per 100.000 inwoners. Een ervan is Amsterdam-Amstelland. Het aantal positieve tests in en rond de hoofdstad is binnen een maand gedaald van ruim 300 op de 100.000 naar ongeveer 83. Ook in de provincie Utrecht daalt het aantal nieuwe gevallen heel snel. De andere regio’s met relatief weinig nieuwe gevallen zijn Noord-Holland Noord, Friesland, Groningen, Zeeland, Flevoland, Kennemerland, Noord- en Oost-Gelderland, Hollands Midden, Zuid Limburg en Drenthe.

Rotterdam

Rotterdam-Rijnmond is momenteel nog de grootste brandhaard. In de afgelopen zeven dagen zijn daar iets meer dan 140 op de 100.000 mensen positief getest. Ook in Limburg-Noord en Gelderland-Zuid worden nog relatief veel besmettingen vastgesteld. Zij zouden daarmee in de categorie ‘Ernstig’ kunnen belanden, net als Brabant-Noord, Twente, Haaglanden, West-Brabant, Zuid-Holland Zuid, Gelderland-Midden en Brabant-Zuidoost. IJsselland staat op de rand tussen Zorgelijk en Ernstig. (ANP)