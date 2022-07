Sint Jacob benoemt nieuwe toezichthouder

Feddo Bosveld is met ingang van 1 juli 2022 benoemd als lid van de raad van toezicht van Stichting Sint Jacob. Hij neemt bovendien zitting in de Commissie Financiën & Vastgoed bij de organisatie, die beschikt over zeven woonzorgcentra en een revalidatiekliniek in Haarlem en Heemstede.

Met de benoeming is Bosveld de opvolger van van Paul Rodrigues, die als toezichthouder afscheid

neemt na twee zittingstermijnen. “Zorgvastgoed is de rode draad in het grootste deel van mijn werkende leven”, laat Bosveld optekenen. “Het geeft enorm veel voldoening om zorginstellingen verder te helpen met de huisvestingsopgave. De ervaringen die ik in de sector heb opgedaan, breng ik graag in bij Sint Jacob. Met veel vertrouwen kijk ik uit naar de nieuwbouwplannen voor onder andere Hof van Jacob en Jacob in de Hout.”

Sint Jacob verleent met circa 800 medewerkers en 300 vrijwilligers zorg aan bijna 600 bewoners en

revalidanten in Haarlem en Heemstede.