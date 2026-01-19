SKB Winterswijk laat botbreuken door AI herkennen

SKB Winterswijk breidt een proef uit waarbij botbreuken door kunstmatige intelligentie worden herkend. De proef wordt uitgebreid naar patiënten die in de avonduren, in het weekend en op feestdagen bij de Huisartsenpost en de afdeling Radiologie van het ziekenhuis komen.

Hierdoor zijn patiënten minder lang onnodig op de spoedeisende hulp, aldus het ziekenhuis. De proefperiode duurt drie maanden, waarna het ziekenhuis zal evalueren.

Mogelijke breuk

In de proef wordt bij de afdeling Radiologie een röntgenfoto gemaakt, die vervolgens wordt beoordeeld door de AI-toepassing Gleamer. Als er sprake is van een mogelijke breuk of als er twijfels zijn over een breuk, dan verwijst de radiodiagnostisch laborant alsnog naar de seh voor behandeling.

Als de AI-toepassing geen botbreuk ziet, wordt de patiënt naar huis gestuurd. De dag erna wordt de röntgenfoto altijd door een radioloog beoordeeld en wordt indien nodig actie ondernomen.

Sinds september 2025 werkt het ziekenhuis al op deze manier in de dagpraktijk. Huisartsen in hun eigen huisartsenpraktijk verwijzen patiënten in de daguren al naar de afdeling Radiologie in plaats van naar de seh bij vermoeden van een breuk.