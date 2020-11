Skipr Q&A: Digitaal communiceren in de zorg

Communicatie is cruciaal voor goede en efficiënte zorg. Digitaal communiceren biedt veel mogelijkheden, maar zorgt ook voor uitdagingen. Wat kunt u als zorgorganisatie vandaag doen voor de communicatie van morgen? Dat bespreken we in Skipr Q&A waarin we uw vragen beantwoorden.

Wie de communicatie toekomstbestendig wil maken, staat voor veel uitdagingen. Een goede innovatiestrategie vergt voldoende informatie om de juiste keuzes te maken. Wat zijn de grootste uitdagingen en welke aanpak hoort daarbij? Hoe zorgt u ervoor dat uw mensen de middelen die er zijn ook daadwerkelijk gebruiken? Hoe zit het met de veiligheid? En waar te beginnen? Deze thema’s komen aan bod in de Skipr Q&A over Digitaal communiceren in de zorg.

Conny Helder en Rick Goud

Maandag 23 november zijn Conny Helder en Rick Goud te gast in de studio om antwoord te geven op uw vragen over digitale communicatie. Helder heeft ruime ervaring als bestuurder in vrijwel alle geledingen van de zorg. Momenteel is ze onder meer bestuursvoorzitter bij tanteLouise en bestuurslid bij ActiZ. Goud is de oprichter en CIO van Zivver, een snel groeiend bedrijf in oplossingen voor digitale communicatie dat erg actief en succesvol is in de zorg.