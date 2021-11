Skipr Q&A: Hoe technologie de zorg toekomstbestendig kan maken

De ontwikkeling van (zorg)technologie gaat razendsnel, maar organisaties slagen er slechts mondjesmaat in daarvan te profiteren. Terwijl innovatie de grote problemen waar de zorg voor staat deels kan oplossen. Hoe dat komt en hoe dat op te lossen, bespreken Sander van Tilburg (chief technology officer bij SDB Groep) en Sam Schoch (bestuurder van Middin) met redacteur Sytse Wilman in een nieuwe Skipr Q&A.

“Wat nu een enorm acuut probleem is, is het gebrek aan arbeidskrachten. Kunnen wij vandaag, morgen en volgend jaar de zorg leveren?”, zegt Sam Schoch, bestuurder van zorgorganisatie Middin. Het is een vraag die over vrijwel de gehele breedte van de zorg speelt: terwijl de zorgvraag toeneemt, wordt de krapte op de arbeidsmarkt steeds nijpender. Technologie heeft de potentie om een groot deel van dat probleem op te lossen. “Maar”, zo stelt Schoch, “We zien en voelen het nog niet.” In het vraaggesprek deelt hij wat hij als bestuurder binnen zijn eigen organisatie om dit te veranderen.

Beperkte adoptie

De technologie zelf is vaak niet beperkende factor. Veel hulpmiddelen zijn al beschikbaar: van robots tot AI en van tools die helpen bij de planning tot spraakgestuurd rapporteren. Desondanks constateert ook Sander van Tilburg, chief technology officer bij SDB Groep, dat er nog het nodige moet gebeuren voor technologie in de zorg haar potentie waar kan maken. Hij wijst onder meer op de beperkte adoptie van de beschikbare producten die soms in de weg staat.

Gebruiksvriendelijk

Dat laatste ziet hij als de grootste uitdaging: zorgen dat organisaties en individuele medewerkers open staan voor technologische hulpmiddelen. Als chief technology officer streeft hij ernaar producten te maken die dermate gebruiksvriendelijk zijn dat er nauwelijks training voor nodig is. Wat dat betreft groeien zorgtechnologie en consumententechnologie steeds meer naar elkaar toe.

Hoe ver zijn we met deze ontwikkeling? Wat staat er nog in de weg en wat kunnen we in de toekomst verwachten? En hoe kunnen zorgorganisaties en patiënten optimaal van de mogelijkheden profiteren? Deze en andere (ingezonden) vragen komen aan de orde in Skipr Q&A.

Deze Skipr Q&A is een samenwerking tussen Skipr en SDB Groep.