Skipr Q&A: Stel vragen over (ziekenhuis)zorg van de toekomst

Dat de zorg moet veranderen om deze in de toekomst ook betaalbaar te houden, is wel duidelijk. Opvang in de regio, zorg op afstand, efficiënt organiseren en (ziekenhuis)zorg aan huis verlenen worden al onderzocht en op kleine schaal toegepast. Is dit hoe we de totale medisch specialistische zorg moeten gaan vormgeven? En zo ja, hoe moeten we dit dan doen?

Aansluiten op dagelijks leven

Hoe zorgen we ervoor dat de zorg nog meer om de patiënt heen en in samenspraak met de patiënt geregeld wordt? Met andere woorden: hoe laten we de zorg nog beter aansluiten op het dagelijks leven?

Deze onderwerpen staan centraal in deze Skipr Q&A waarin hoofdredacteur en uitgever Simon Broersma in gesprek gaat met voorzitter raad van bestuur van het Máxima Medisch Centrum Jan Harm Zwaveling, manager digitale zorg bij de Patiëntenfederatie Marcel Heldoorn en Arjen Linders, directeur van Mediq.

Nieuwe vormen van zorg

Tijdens de Q&A zullen zij spreken over het stroomlijnen binnen en tussen organisaties om nieuwe vormen van zorg mogelijk te maken. Welke concrete voorbeelden zien zij waarin de verplaatsing van zorg naar de thuissituatie al plaatsvindt? Wat moet er nog veranderen om deze vormen van zorg op te schalen naar een landelijk niveau?

De Skipr Q&A wordt dinsdag 19 januari opgenomen en verschijnt donderdag 21 januari op Skipr.

Heeft u vragen of ideeën over hoe we de medische zorg nog beter kunnen laten aansluiten bij het leven van alledag? Hoe we zorg die nu nog in het ziekenhuis plaatsvindt thuis kunnen leveren? Of hoe we de zorg efficiënter kunnen maken en ook kwalitatief goed kunnen houden? Vul dan nu het formulier in en wie weet komt uw vraag terug in de uitzending.

Stuur ons uw vragen en ideeën over (ziekenhuis)zorg van de toekomst

Deze Q&A is een samenwerking tussen Skipr en Mediq