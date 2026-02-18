SP verbaast zich over situatie oogheelkunde Alrijne

De SP heeft Kamervragen gesteld over de oogheelkunde bij Alrijne. Het ziekenhuis stuurt patiënten door naar de eigen oogartsen die, in de woorden van de SP, ‘bijklussen in privéklinieken’.

Het Alrijne zou eenvoudige oogcontroles afbouwen en verwijst patiënten door naar een privékliniek die is opgericht door oogartsen die ook in het ziekenhuis werken.

Drie privéklinieken

Wie in het ziekenhuis een afspraak wil maken op de polikliniek oogheelkunde moet rekening houden met zo’n tweehonderd dagen wachttijd. Dat is te lang en hierdoor komt de zorg voor patiënten in het geding. Dat staat in een brief die door het ziekenhuis is verstuurd. Mensen die regelmatig op controle moeten komen, wordt nu aangeraden uit te kijken naar een andere zorgverlener. In de brief worden drie privéklinieken met naam genoemd. Een daarvan is Oogcentrum Rembrandt in Leiderdorp. Dit centrum is maart vorig jaar opgericht en opende afgelopen zomer de deuren. In het oogcentrum werken in totaal elf oogartsen, die ook allemaal in dienst zijn bij Alrijne Ziekenhuis – waar ze het dus te druk hebben.

Absurd

SP-Kamerlid Sarah Dobbe vindt het onacceptabel dat zorg verschuift van publieke ziekenhuizen naar commerciële instellingen. “Het is absurd dat artsen geen tijd hebben voor zorg in het ziekenhuis, maar wel dezelfde zorg leveren in hun eigen commerciële kliniek.”

Extra werken

Oogarts Valentijn Weber, die aan de basis stond van de nieuwe kliniek, zegt dat mensen zonder privékliniek ‘tussen wal en schip dreigen te vallen’. Volgens Weber werken de oogartsen die ook in de privékliniek werkzaam zijn niet minder in het ziekenhuis. Zij werken extra. Noch de oogartsen, noch het ziekenhuis willen aan Omroep West vertellen waarom.

Kwijtschelden

Oogcentrum Rembrandt heeft geen contract met zorgverzekeraars en patiënten moeten voor deze zorg bijbetalen. De kliniek belooft op de website dat het deel dat niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar, wordt kwijtgescholden.



De SP refereert ook aan de brandbrief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen omdat de financiële gevolgen van dit soort ontwikkelingen voor ziekenhuizen groot zijn. De complexe ziekenhuiszorg komt verder onder druk te staan.