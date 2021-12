Spaarne Gasthuis behaalt zilver voor duurzaamheidsplannen

Het Spaarne Gasthuis heeft van het Milieu Platform Zorg het zilveren niveau van de milieuthermometer ontvangen. Het ziekenhuis is de CO2-impact en -voortgang gaan meten en richt zich sterker op het inkopen van duurzame producten.

Daarnaast heeft het ziekenhuis in een CO2-routekaart uitgewerkt met welke maatregelen we op het gebied van energiebesparing en duurzame energie de CO 2 -reductiedoelstelling wordt behaald. “Voor ons als ziekenhuis liggen er dus veel kansen om bij te dragen aan een duurzamere wereld”, aldus Pieternel Hummelen, bestuurslid Spaarne Gasthuis.

Geen faxen

Spaarne Gasthuis probeert onder meer zo min mogelijk papier te gebruiken. Er wordt niet meer gewerkt met de fax en lab-aanvragen gebeuren digitaal. Waar mogelijk worden onze folders en vragenlijsten digitaal verstrekt aan patiënten. Verder loop op de ok een pilot om de verpakking van de steriele instrumentennetten te recyclen.

Inkoop zonne-energie

Op de afdeling eerste hart-long hulp is in september gestart met het inzamelen van pacemakers om de hoogwaardige grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk te laten recyclen. Het ziekenhuis heeft verder een contract om ter waarde van 10 procent van de totale stroominkoop aan regionaal opgewekte zonne-energie in te kopen. Dit levert een CO2 -besparing van 1140 ton op.