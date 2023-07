Spaarne Gasthuis discrimineerde niet met lagere beloning voor vrouwelijke medewerker

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat het Spaarne Gasthuis niet heeft gediscrimineerd toen het een vrouwelijke medewerker minder beloonde dan een mannelijke medewerker voor hetzelfde werk. Volgens het College onderbouwt het ziekenhuis voldoende waarom de medewerkster minder verdiende, zij was namelijk intern in een functie ingestroomd terwijl de man extern was aangetrokken waardoor andere regels golden.

De vrouw voert bij het College aan dat het Spaarne Gasthuis haar heeft gediscrimineerd op grond van geslacht door haar voor dezelfde functie lager te belonen dan haar mannelijke collega. Deze collega verdient in FWG 55 drie treden meer dan zij terwijl zij dezelfde opleiding hebben afgerond en bij indiensttreding dezelfde relevante werkervaring hadden.

Mannelijke collega

De vrouw was eerst in dienst getreden voor drie maanden als onderzoeksverpleegkundige, ingedeeld in FWG-schaal 45, trede 12. Vervolgens solliciteerde ze na een maand naar de functie van functioneel applicatiespecialist en werd ze hierdoor aangenomen en ingedeeld in FWG-schaal 55, trede 4.

Een jaar eerder is een mannelijke collega van de vrouw bij het Spaarne Gasthuis in dienst getreden in de functie van functioneel applicatiespecialist. Het Spaarne Gasthuis heeft hem ingeschaald in FWG 55, trede 7.

Bevorderingsregels

Volgens het Spaarna Gasthuis ligt de oorzaak van het verschil in beloning in dat de vrouw intern is overgestapt naar de functie van applicatiespecialist en dat de collega extern is ingestroomd. Daardoor waren op de vrouw de bevorderingsregels van toepassing die gelden bij een interne overstap en op de collega niet. Door toepassing te geven aan deze bevorderingsregels kon het Spaarne Gasthuis niet toekomen aan de beoordeling van de werkervaringsjaren van de vrouw.

“Als de vrouw op dezelfde manier was ingestroomd als haar collega, zou zij ook zijn ingeschaald in FWG 55, trede 7” , concludeert het College. “ Het onderscheid kan dan ook worden gerechtvaardigd door objectieve factoren die niets van doen hebben met onderscheid op grond van geslacht. Het Spaarne Gasthuis heeft dan ook jegens de vrouw geen verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt bij de beloning.”