‘Spelregels Wlz-inkoopkader veranderd in de rechtszaal’

De hardheidsclausule voor 2022 waar de Wlz-aanbieders aanspraak op kunnen maken werd in de rechtszaal door de zorgkantoren ineens anders uitgelegd dan de aanbieders dachten. Ook stelde Zilveren Kruis de inschrijving voor de HHC weer open, hoewel de deadline was verstreken.

Hardheidsclausule

Wlz-zorgaanbieders kunnen een beroep doen op extra geld, als ze niet uitkomen met de tarieven die de zorgkantoren bieden. In het inkoopkader langdurige zorg staat op pagina 11: “Heeft de gehanteerde tariefsystematiek een voor uw organisatie onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg, dan is er in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid voor individuele aanbieders om een beroep te doen op de hardheidsclausule.”

Slotstuk

In de rechtszaak tussen de Wlz-ggz-aanbieders en de Nederlandse ggz tegen de zorgkantoren, 28 september, was er grote onduidelijkheid over wanneer aanbieders een beroep kunnen doen op deze hardheidsclausule. De advocaten van de zorgkantoren duidden de hardheidsclausule als slotstuk van de Wlz-inkoopprocedure. Er zijn landelijke richttarieven, vervolgens worden er regio-afspraken gemaakt die kunnen afwijken van die richttarieven, en komen de zorgaanbieders daarmee nog niet uit, dan kunnen ze een beroep doen op de hardheidsclausule. Voor 2022 was de HHC-deadline van Zilveren Kruis al gesloten. Slechts 5 procent van de ggz-aanbieders heeft daar aanspraak gemaakt op de hardheidsclausule, dus kennelijk kwam de rest van de aanbieders uit met de tarieven, redeneerden de advocaten.

En en

Maar zo hadden de aanbieders die hardheidsclausule niet gelezen. In het inkoopbeleid lazen zij dat die bedoeld is voor uitzonderlijke gevallen, waarbij de organisatie onvoorzien én onredelijk benadelend gevolg ervaart. “Dat het niet om onvoorzien én onredelijk benadelend, maar om onredelijke tarieven ging, dát hadden wij niet uit de tekst van het inkoopkader kunnen afleiden”, aldus de aanbieders.

Deadline

“Nee”, zeiden de advocaten van de zorgkantoren, “je moet onvoorzien niet strikt juridisch uitleggen, maar zien als onvoorzien gevolg van de tariefsystematiek. En als hierover onduidelijkheid is geweest, dan kunnen ook de aanbieders die bij Zilveren Kruis een Wlz-contract hebben alsnog een HHC-verzoek inleveren, al is de termijn verstreken.”

Onduidelijk

Desondanks is de kous voor de ggz-aanbieders nog niet af. “De manier waarop de zorgkantoren de spelregels rond de hardheidsclausule hier interpreteren is voor ons absoluut onduidelijk”, zegt Veronique Esman, directeur van de Nederlandse ggz. “We vinden het bijzonder dat de spelregels, kennelijk onder druk van deze rechtszaak, worden aangepast. We kunnen ons niet onttrekken aan de indruk dat dat gebeurt om onder de inhoudelijke onderbouwing van de tarieven uit te komen. Maar we zijn meer dan benieuwd hoe de rechter hier tegenaan kijkt.