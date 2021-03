St. Antonius en Zilveren Kruis: kwart minder fysieke consulten

Het St. Antonius en Zilveren Kruis willen de zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoog houden in de toekomst. Om daarvoor te zorgen, willen ze de ziekenhuiszorg anders organiseren. “Veel ziekenhuiszorg kan buiten het ziekenhuis of zelfs thuis plaatsvinden”, zegt Dirk de Kruif. Hij was als lid raad van bestuur namens het St. Antonius nauw betrokken bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Minder fysieke consulten

St. Antonius en Zilveren Kruis hebben zich ten doel gesteld om structureel minimaal 25 procent minder fysieke consulten te doen dan in 2019. Ze zetten onder meer in om e-health, telefonische en video-afspraken, telemonitoring en andere digitale toepassingen.

Drie jaar

De overeenkomst tussen het St. Antonius Ziekenhuis en Zilveren Kruis loopt drie jaren. Eerder sloot de zorgverzekeraar al een samenwerkingsovereenkomst met Santeon, waar het St. Antonius deel van uitmaakt. Ook andere ketenpartners worden erbij betrokken om de transitie in het zorglandschap tot stand te brengen.