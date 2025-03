St. Antonius maakt ruimte voor 200 nieuwe parkeerplekken

Vorig jaar stortten meerdere verdiepingen van de parkeergarage van het ziekenhuis in. De eigenaar van de parkeergarage werkt aan de voorbereiding van herstel van de parkeergarage. De verwachting is dat die in de tweede helft van dit jaar weer in gebruik genomen kan worden.

Medewerkers

De nieuwe parkeerplekken op het voorterrein zijn bedoeld voor patiënten die het ziekenhuis vaak bezoeken voor bijvoorbeeld nierdialyse en hematologie en voor mindervaliden. Het blijft mogelijk om patiënten uit te laten stappen op zogeheten Kiss & Ride-plaatsen. De overige plekken zijn voor medewerkers, vooral voor medewerkers die van ver moeten komen.

Overige patiënten en bezoekers kunnen voor bezoek aan het ziekenhuis gebruik blijven maken van de parkeergarages Theater en Stadshuis in het centrum van Nieuwegein. Er rijden pendelbusjes tussen die garages en het ziekenhuis. Te voet is het ziekenhuis in circa 10 minuten te bereiken.